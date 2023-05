Am Dienstagabend müssen Teile des Stadtbahnverkehrs südlich von Stuttgart umgeleitet werden. Betroffen ist die Linie U 5 der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Von 19 Uhr bis zum Betriebsende fährt die Linie statt nach Leinfelden (Landkreis Esslingen) nach Vaihingen.

Arbeiten an einer Gasleitung

Kurzfristig anberaumte Bauarbeiten sind der Grund dafür. Die SSB sprechen von „einer kurzfristig notwendig gewordenen Notaufgrabung“. Dabei geht es um Arbeiten an einer Gasleitung an der Max-Lang-Straße in Leinfelden. Deswegen werden die Stadtbahnen der Linie U5 von Killesberg kommend ab der Haltestelle Vaihinger Straße zum Vaihinger Bahnhof umgeleitet. Die U6 Richtung Flughafen ist von der Sperrung nicht betroffen.

Lesen Sie auch

Ersatzbusse nach Leinfelden

Am Bahnhof in Möhringen starten Ersatzbusse für die Linie U5. Sie halten in Möhringen auch an den Haltestellen Jelinstraße und Dornröschenweg. In Leinfelden halten die Busse direkt an den Haltestelle der Stadtbahn. Die SSB verweisen für Fahrten nach Leinfelden auch auf die S-Bahnlinien 2 und 3.