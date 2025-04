Kurzfristige Änderung: Ed Sheeran und Weezer treten beim Coachella 2025 auf

Foto: imago/Everett Collection / imagoimages/Jeff Faughender/Courier Journal and USA Today Network

Am 11. April startet wieder das beliebte Musikfestival Coachella in Kalifornien - und die Fans können sich auf zwei überraschende Neuzugänge freuen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, werden auch Ed Sheeran sowie Weezer auftreten. Dagegen musste FKA Twigs kurzfristig absgen.

Das Line-up des Coachella 2025 ist in letzter Minute um zwei prominente Neuzugänge erweitert worden: Die Ankündigung der festgelegten Zeiten verrät, dass sowohl Sänger Ed Sheeran (34) als auch die Band Weezer mit von der Partie sind. FKA Twigs (37) hingegen hat kurzfristig abgesagt.

Am 11. April geht es los

Das beliebte Musikfestival in Indio, Kalifornien, findet an zwei Wochenenden statt - vom 11. bis 13. und vom 25. bis 27. April. Zu den Headlinern zählen dieses Jahr Lady Gaga, Travis Scott, Green Day und Post Malone. Coachella hat die genauen Zeiten nun über Social-Media-Posts bekannt gegeben, die auch den überraschenden Auftritt von Ed Sheeran und Weezer verraten.

Festivalbesucher können die beiden Neuzugänge nicht am selben Wochenende erleben. Weezer tritt am 12. April um 15:10 Uhr im Mojave-Zelt auf. Ed Sheeran wird dort eine Woche später am 19. April um 15:00 Uhr performen. Weezers Auftritt ist auf 45 Minuten terminiert, Sheeran soll eine volle Stunde haben.

FKA Twigs hat Visaprobleme

Auf einige zuvor angekündigte Künstler müssen die Fans allerdings verzichten. Die britische Musikerin FKA Twigs gab am Freitag bekannt, dass sie das Festival sowie ihre April-Tourdaten in Nordamerika aufgrund von Visaproblemen verpassen werde. Sie sei deshalb am Boden zerstört. Zuvor hatte bereits die brasilianische Sängerin Anitta (32) Ende März mitgeteilt, dass sie aus "unerwarteten persönlichen Gründen" ausfallen werde.