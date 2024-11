Kurzfristige Absage: Sicherheitsbedenken: Dua Lipa cancelt Konzert in Indonesien

Dua Lipa musste das dritte Konzert ihrer Welttournee absagen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken kann die für Samstag geplante Show in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nicht stattfinden, wie die Sängerin in einem emotionalen Statement mitteilte.

Traurige Nachrichten für indonesische Fans von Dua Lipa (29): Die Sängerin hat ihr für den morgigen Samstag (9. November) geplantes Konzert ihrer "Radical Optimism"-Tour in der Hauptstadt Jakarta abgesagt. In den sozialen Medien teilte sie ein emotionales Statement und erklärte den Grund hinter der kurzfristigen Absage.

"Bricht mir das Herz"

"Es bricht mir das Herz, mitteilen zu müssen, dass ich diesen Samstag, den 9. November, nicht in Jakarta auftreten kann", so die Sängerin. Sie sei bereits vor Ort, "in eurem erstaunlichen Land" und "bereit, zu performen". Allerdings gebe es Probleme mit der Sicherheit bei der Bühneninszenierung. Es sei daher nicht sicher, aufzutreten.

"Ich habe mich so auf diesen Abend gefreut, und es schmerzt mich wirklich, dass wir nicht für euch alle auftreten können - besonders nach so langer Zeit seit meinem letzten Auftritt in Jakarta", schreibt Dua Lipa weiter und fügt hinzu: "Ich liebe euch alle und kann es wirklich kaum erwarten, bald wieder im selben Raum mit euch zu sein, und zu singen und tanzen."

68 "Radical Optimism"-Shows geplant

Insgesamt sind im Rahmen der "Radical Optimism"-Welttournee 68 Konzerte in Asien, Europa, Nordamerika und Ozeanien geplant. Der Startschuss fiel am 5. November in Singapur, die Show in Jakarta wäre erst das dritte Konzert gewesen. Als Nächstes geht es für Dua Lipa weiter in die Philippinen, wo sie am 13. November in Bocaue auftritt.

Nach einem Abstecher nach Australien und Neuseeland kommt Dua Lipa ab Mai 2025 nach Europa und spielt auch mehrere Konzerte in Deutschland: Am 19. und 20. Mai tritt sie in der Barclays Arena in Hamburg auf und am 31. Mai und 1. Juni in der Olympiahalle in München. Das letzte Europa-Konzert findet am 27. Juni in Dublin statt, bevor es im September nach Nordamerika geht. Abschluss der Tour ist am 16. Oktober 2025 in Seattle.