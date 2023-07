1 Die Veranstaltung kann kurzfristig nicht stattfinden. Foto: Stadt Marbach

Die für heutigen Freitag geplante Veranstaltung mit vielen Vereinen aus dem Bottwartal fällt aufgrund der schlechten Wetterprognose aus – und soll dann 2024 nachgeholt werden.









Es hätte am Freitagnachmittag ein großes und geselliges Fest vor dem Rathaus in Marbach werden sollen. Doch wetterbedingt hat die Stadtverwaltung jetzt kurzfristig die Reißleine gezogen: Die für heutigen Freitag, 28. Juli, ab 17 Uhr geplante Veranstaltung „Marbach lädt ein“ ist am Mittag abgesagt worden. Das verkündete das Citymanagement auf der städtischen Webseite und in den Sozialen Medien.