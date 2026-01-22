Prinz Daniel sagte in letzter Minute seine Teilnahme an der schwedischen Sportgala ab. Der Palast bestätigte, dass der Prinz sich nicht wohl fühle. Die Absage erfolgte am Tag, als Prinzessin Désirée von Schweden im Alter von 87 Jahren verstarb.
Prinz Daniel (52) von Schweden ist als pflichtbewusster Royal bekannt. Nur äußerst selten kommt es vor, dass der emsige Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) einen Termin absagt. Doch genau dies tat er am Mittwoch, 21. Januar. In letzter Minute blieb er der schwedischen Sportgala fern.