In einem Instagram-Video ihrer Lifestyle-Marke "As ever" gibt Herzogin Meghan einen seltenen Einblick in den Familienalltag - und verrät dabei die Spitznamen ihrer Kinder sowie Prinz Harrys Lieblingsgeschmack.
Herzogin Meghan (44) hat in einem neuen Video auf dem Instagram-Kanal ihrer Lifestyle-Marke "As ever" einen weiteren kleinen, aber charmanten Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens gewährt. Anlass war die Bewerbung eines neuen Fruchtaufstrich-Trios der Marke - doch nebenbei verriet sie, wer in der Familie Sussex welche Sorte bevorzugt. Den Anfang machte sie mit Gatten Prinz Harry (41): "Mein Mann liebt Himbeere."