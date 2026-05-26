In einem Instagram-Video ihrer Lifestyle-Marke "As ever" gibt Herzogin Meghan einen seltenen Einblick in den Familienalltag - und verrät dabei die Spitznamen ihrer Kinder sowie Prinz Harrys Lieblingsgeschmack.

Herzogin Meghan (44) hat in einem neuen Video auf dem Instagram-Kanal ihrer Lifestyle-Marke "As ever" einen weiteren kleinen, aber charmanten Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens gewährt. Anlass war die Bewerbung eines neuen Fruchtaufstrich-Trios der Marke - doch nebenbei verriet sie, wer in der Familie Sussex welche Sorte bevorzugt. Den Anfang machte sie mit Gatten Prinz Harry (41): "Mein Mann liebt Himbeere."

Dann kamen die Kinder an die Reihe - und dabei schlüpfte Meghan ganz selbstverständlich in den Modus der Mutter: Mit liebevollen Kurznamen sprach sie über ihren Sohn Prinz Archie (7) und ihre Tochter Prinzessin Lilibet (4): "Lil liebt Erdbeeren. Arch mag beides." Den Abschluss machte sie mit sich selbst: "Und ich mag die Marmelade."

Familie als Teil der Markenwelt

Dass Archie und Lilibet keine Unbekannten in Meghans unternehmerischem Umfeld sind, zeigen auch andere Einblicke. In einem früheren Video hatte Lilibet die Fruchtmarmelade ihrer Mutter probiert - und war offenbar begeistert: "Ich finde es wunderschön", antwortete die Vierjährige damals auf Meghans Frage nach ihrem Urteil.

Auch zwei Kerzen aus einer Muttertagskollektion von "As ever" tragen die Handschrift der Kinder - zumindest indirekt. Die Signature Candle No. 506 ist eine Anspielung auf Archies Geburtstag am 6. Mai und duftet laut Pressemitteilung nach Ingwer, Neroli und Kaschmir - ein leiser Verweis auf sein rotes Haar. Die Signature Candle No. 604 wiederum ist Lilibets Geburtstag am 4. Juni gewidmet und vereint die Duftnoten Amber, Seerose und Santal.