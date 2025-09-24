Kurzfilm bei Mailänder Modewoche: Demi Moore, Lila Moss und Gwyneth Paltrow feiern neue Gucci-Ära

Das Modehaus Gucci feiert eine neue Ära: Demi Moore, Gwyneth Paltrow und Lila Moss glänzen bei Film-Premiere im Rahmen der Mailänder Modewoche.

Gucci eröffnete die Mailänder Fashion Week mit einem spektakulären Event: der Premiere des neuen Kurzfilms "The Tiger". Unter der kreativen Leitung von Demna (44) - ehemals Balenciaga - beginnt für das Traditionshaus eine aufregende neue Epoche. Zu den Gästen zählten internationale Stars wie Demi Moore (62), Gwyneth Paltrow (52), Lila Moss (22) und Serena Williams (43), die auf dem roten Teppich mit auffälligen Looks glänzten.

Star-Aufgebot in Gucci-Looks Hollywoodstar Demi Moore überzeugte mit einem atemberaubenden, gold-glitzernden Abendkleid mit orangefarbenen Akzenten. Die 62-jährige Schauspielerin stand im Zentrum des Interesses und verkörperte perfekt die glamouröse Vision des Modehauses.

Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow erschien in einem Komplett-Look im ikonischen Gucci-Print - eine Hommage an das reiche Archiv des Labels.

Nachwuchsmodel Lila Moss trug eine schwarze Leder-Minirock-Kombination zu Schlangenleder-Stiefeln und einem schwarzen Pullover. Mit Tasche und dezentem Styling setzte sie auf einen urbanen, modernen Look.

Tennisstar Serena Williams präsentierte sich in einem figurbetonten schwarzen Mesh-Kleid, verziert mit Feder-Details an den Ärmeln, und sorgte für zusätzliche Glamour-Momente. "Ich spiele nur die Karten, die mir gegeben wurden", kommentierte sie zu Fotos von dem Auftritt auf ihrem Instagram-Account.

Demna und sein neues Gucci

Wie "Mail Online" meldet, zeigte Demna mit seiner ersten Kollektion "La Famiglia" eine Rückbesinnung auf Storytelling und markante Silhouetten, die Anklänge an Tom Ford und Alessandro Michele erkennen lassen. Die Linie wurde wenige Stunden vor der Filmpremiere vorgestellt. In einem Statement bezeichnete Demna sie als "sexy, extravagant und gewagt".

Modeexperten sehen in der Kollektion einen behutsamen Start. Sie wirke weniger radikal als Demnas frühere Balenciaga-Entwürfe, knüpfe aber an die Historie Guccis an und ebne den Weg für seinen ersten großen Schaulauf im Februar 2026. Fashion-Analyst Benjamin Simmenauer betonte, dass Demna damit vor allem Vertrauen bei Modepublikum und Investoren aufbauen wolle.

Der Kurzfilm "The Tiger", inszeniert von Spike Jonze und Halina Reijn, wird von Demi Moore mitgetragen. Damit positioniert sich Gucci nicht nur als Mode-, sondern auch als Kulturbotschafter, der Kunst, Film und Mode verschmelzen lässt.