Kurzfilm bei Mailänder Modewoche: Demi Moore, Lila Moss und Gwyneth Paltrow feiern neue Gucci-Ära

Das Modehaus Gucci feiert eine neue Ära: Demi Moore, Gwyneth Paltrow und Lila Moss glänzen bei Film-Premiere im Rahmen der Mailänder Modewoche.
Gucci eröffnete die Mailänder Fashion Week mit einem spektakulären Event: der Premiere des neuen Kurzfilms "The Tiger". Unter der kreativen Leitung von Demna (44) - ehemals Balenciaga - beginnt für das Traditionshaus eine aufregende neue Epoche. Zu den Gästen zählten internationale Stars wie Demi Moore (62), Gwyneth Paltrow (52), Lila Moss (22) und Serena Williams (43), die auf dem roten Teppich mit auffälligen Looks glänzten.