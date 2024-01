Kurze Sperrung des Stuttgarter Bahnhofs: Polizeialarm im Hauptbahnhof – das steckte dahinter

1 Der Hauptbahnhof am Sonntag nach dem Polizeialarm – Foto: dpa/Christoph Schmidt

Drei Männer sind am Sonntag wegen des Verdachts eines Waffendelikts im Stuttgarter Bahnhof festgenommen worden, das Areal wurde eine Stunde gesperrt. Erst jetzt werden mehr Hintergründe bekannt.











Welches Geheimnis umgibt die drei Männer, wegen denen am Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof ein größerer Polizeialarm ausgelöst worden ist? Mehr als eine Stunde war der Bahnhof für Reisende gesperrt – die Bundespolizei war gegen 11.10 Uhr mit Vollschutz im Areal unterwegs, um drei Verdächtige festzunehmen. Was ihnen genau vorgeworfen wurde, darüber gab es „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst keine Angaben. Auf Nachfrage unserer hat die Stuttgarter Polizei nun mehr Details offen gelegt.