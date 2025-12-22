Von Los Angeles nach New York: Im Big Apple hat Heidi Klum zusammen mit ihrer Familie die "Nussknacker"-Aufführung besucht. Der berühmte Clan nahm aber nicht nur im Publikum Platz, sondern erhielt noch detailliertere Einblicke als der übliche Besucher.
Kurz vor Weihnachten haben sich Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) mit ihren Liebsten eine Ballettaufführung in New York gegönnt. Das Ehepaar, das in Los Angeles wohnt, durfte sogar hinter die Kulissen blicken, wie die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin auf ihrem Instagram-Account zeigte.