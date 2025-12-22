Von Los Angeles nach New York: Im Big Apple hat Heidi Klum zusammen mit ihrer Familie die "Nussknacker"-Aufführung besucht. Der berühmte Clan nahm aber nicht nur im Publikum Platz, sondern erhielt noch detailliertere Einblicke als der übliche Besucher.

Kurz vor Weihnachten haben sich Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) mit ihren Liebsten eine Ballettaufführung in New York gegönnt. Das Ehepaar, das in Los Angeles wohnt, durfte sogar hinter die Kulissen blicken, wie die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin auf ihrem Instagram-Account zeigte.

Kostüme und Bühnenbild aus nächster Nähe Auf dem Programm stand im David H. Koch Theater das weltberühmte Ballettstück "Der Nussknacker" mit Musik von Peter Tschaikowski und der Choreographie von George Balanchines, aufgeführt vom New York City Ballet. Das Model präsentierte den Followerinnen und Followern verschieden Einblicke von dem Tag: Wie ihr Ehemann über den Platz vor dem Theater schlendert, von dem verliebten Paar im Theatersaal und mit drei der vier Klum-Kinder sogar auf der Theaterbühne.

Denn der Klum-Clan genoss nicht nur die Vorführung, sondern durfte auch im Backstage-Bereich die Kostüme bewundern, einen Blick hinter den Theatervorhang werfen und die Bühnendeko bestaunen. Danach stärkte sich die Familie bei einem ausgiebigen Essen, inklusive großem Tortenstück.

Leni Klum wohl nicht dabei

Vor dem Theaterbesuch waren Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits dick eingemummelt beim Bummel durch das Soho-Viertel gesichtet worden. Auch dabei wurden sie von Klums Kindern begleitet: Sohn Henry Samuel (20) samt Freundin Kayla Betulius, Sohn Johan Samuel (19) sowie Tochter Lou Samuel (16). Nur die Älteste, Leni Klum (21), fehlte bei dem New-York-Trip offenbar.