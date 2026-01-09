Zehn Jahre nach dem Tod von David Bowie erinnert seine Witwe Iman an den Musiker an seinem Geburtstag. Auf Instagram teilte das Supermodel persönliche Worte; der Rockstar wäre am 8. Januar 79 Jahre alt geworden. Auch Tochter Lexi Jones meldete sich mit einem eigenen Beitrag zu Wort.

Am 8. Januar wäre David Bowie 79 Jahre alt geworden. Seine Witwe Iman (70) nutzte den besonderen Tag, um ihren verstorbenen Ehemann mit liebevollen Zeilen auf Instagram zu würdigen. Zehn Jahre nach dem Tod des Rockstars findet das Supermodel einmal mehr rührende Worte für die Liebe ihres Lebens.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Musikers schrieb Iman, die mit vollem Namen Iman Mohamed Abdulmajid heißt: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im Himmel. Dein Licht brennt so hell in all unseren Herzen! Wir lieben und vermissen dich." Iman und Bowie waren von 1992 bis zu seinem Tod im Januar 2016 verheiratet.

David Bowie starb am 10. Januar 2016, nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag, an den Folgen von Leberkrebs. 18 Monate hatte er gegen die Krankheit gekämpft - weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Sein Tod erschütterte die Musikwelt, nur wenige wussten von seiner Erkrankung. Noch kurz vor seinem Tod hatte er sein letztes Album "Blackstar" veröffentlicht, das im Nachhinein als künstlerischer Abschied verstanden wurde.

Für Iman bedeutete der Verlust das Ende einer großen Liebesgeschichte. In den Jahren nach Bowies Tod sprach das somalisch-amerikanische Model immer wieder offen über seine tiefe Trauer.

Auch Tochter Lexi erinnert an ihren Vater

Vor Imans Post hatte sich auch die gemeinsame Tochter Lexi Jones (25) zu Wort gemeldet. Die Künstlerin, mit bürgerlichem Namen Alexandria Zahra Jones, teilte ein süßes Kindheitsfoto auf Instagram. Darauf kuschelt sich die kleine Lexi an ihren Vater, während sie eine Geburtstagstorte in den Händen hält. Dazu schrieb sie: "Die große 79 heute. Happy Birthday Papa, vermisse dich!"

Lexi verfolgt mittlerweile ihre eigene Karriere. 2025 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Xandri" - ohne große PR-Kampagne und ohne Hinweise auf ihren berühmten Vater. Die zwölf selbst geschriebenen Songs kreisen um Themen wie Trauer, Selbstfindung und Weitergehen. Im vergangenen Jahr machte sie zudem öffentlich, dass bei ihr nach einer Ärzte-Odysee Autismus diagnostiziert wurde. Dieses Wissen hätte ihr nach eigenen Worten "Klarheit und Erleichterung" gebracht.