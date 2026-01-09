Zehn Jahre nach dem Tod von David Bowie erinnert seine Witwe Iman an den Musiker an seinem Geburtstag. Auf Instagram teilte das Supermodel persönliche Worte; der Rockstar wäre am 8. Januar 79 Jahre alt geworden. Auch Tochter Lexi Jones meldete sich mit einem eigenen Beitrag zu Wort.
Am 8. Januar wäre David Bowie 79 Jahre alt geworden. Seine Witwe Iman (70) nutzte den besonderen Tag, um ihren verstorbenen Ehemann mit liebevollen Zeilen auf Instagram zu würdigen. Zehn Jahre nach dem Tod des Rockstars findet das Supermodel einmal mehr rührende Worte für die Liebe ihres Lebens.