Der kolumbianische Sänger Yeison Jiménez ist mit 34 Jahren bei einem Flugzeugabsturz gestorben - nur wenige Stunden vor seinem Konzert.
Singer-Songwriter Yeison Jiménez (1991-2026) ist tot. Der kolumbianische Musikstar wurde nur 34 Jahre alt. Dem "People"-Magazin zufolge saß er in einem Kleinflugzeug, das am Samstag in Kolumbien abstürzte. Alle sechs Insassen des Fluges nach Medellín seien ums Leben gekommen, heißt es. Neben Jiménez waren offenbar auch Mitglieder seines Teams unter den Opfern, darunter angeblich sein Manager und sein persönlicher Fotograf. Sie sollen auf dem Weg zu einem Auftritt des Sängers gewesen sein. Die Absturzursache wird dem Bericht zufolge derzeit noch untersucht.