Der kolumbianische Sänger Yeison Jiménez ist mit 34 Jahren bei einem Flugzeugabsturz gestorben - nur wenige Stunden vor seinem Konzert.

Singer-Songwriter Yeison Jiménez (1991-2026) ist tot. Der kolumbianische Musikstar wurde nur 34 Jahre alt. Dem "People"-Magazin zufolge saß er in einem Kleinflugzeug, das am Samstag in Kolumbien abstürzte. Alle sechs Insassen des Fluges nach Medellín seien ums Leben gekommen, heißt es. Neben Jiménez waren offenbar auch Mitglieder seines Teams unter den Opfern, darunter angeblich sein Manager und sein persönlicher Fotograf. Sie sollen auf dem Weg zu einem Auftritt des Sängers gewesen sein. Die Absturzursache wird dem Bericht zufolge derzeit noch untersucht.

Auch auf Instagram wurde der Tod des Künstlers bestätigt: "Mit schwerem Herzen und unbeschreiblicher Trauer" gebe das Team von Yeison Jiménez "seinen Tod bekannt", heißt es in einem Statement. "Heute verabschieden wir uns nicht nur von einem Künstler, sondern auch von einem Sohn, einem Bruder, einem Freund, einem Menschen voller Träume und Mut, der seine Geschichte zu einer Quelle der Hoffnung für Tausende gemacht hat."

Yeison Jiménez war laut dem "People"-Magazin einer der beliebtesten Künstler Kolumbiens. Im Jahr 2024 füllte der Sänger Medienberichten zufolge dreimal die Movistar Arena in Bogotá und im Jahr 2025 das El Campín-Stadion in Bogotá.

Kollegen trauern um Yeison Jiménez

Mehrere seiner Kollegen haben bereits ihre Trauer über den Tod von Yeison Jiménez in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht. "Es ist nicht leicht, heute mit dieser Traurigkeit im Herzen in Manizales zu singen. Es tut mir sehr leid, viel Kraft für seine Familie", schrieb Carlos Vives im sozialen Netzwerk X.

"Heute nimmt Kolumbien Abschied von einem Künstler, der Spuren hinterlassen hat, der mit seinen Liedern Leben, Lieben und Abschiede begleitet hat. Ruhe in Frieden, Yeison. Danke für deine Musik, für deine Stimme und für jede Geschichte, die du aus deinem Herzen gesungen hast (...) Dein Vermächtnis wird in jedem Text weiterleben", schrieb auch die Sängerin Fanny Lu auf X.