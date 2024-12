Kurz vor Rosi Mittermaiers 2. Todestag: Christian Neureuther: Das zweite Weihnachten ohne seine Rosi

Im Jahr 2022 konnte Ex-Skirennläufer Christian Neureuther (75) ein letztes Mal mit seiner Ehefrau Rosi Mittermaier (1950-2023) gemeinsam Weihnachten feiern - am 4. Januar 2023 verlor die Sportlerin im Alter von 72 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Zwei Jahre später zeigt sich Neureuther von dem Verlust immer noch tief betroffen, doch der enge Zusammenhalt seiner Familie gibt ihm die Kraft, mit dem Schmerz umzugehen und nach vorne zu schauen.

"Rosi ist sowieso nie weg gewesen, sie ist immer da"

Auch in diesem Jahr werde er Heiligabend wieder gemeinsam mit seinen Kindern Ameli (43) und Felix (40), deren Lebenspartnern und den insgesamt vier Enkelkindern verbringen, verriet er in einem Interview mit der "Bild". "Wir feiern Weihnachten so, wie wir es immer mit Rosi gefeiert haben", so der Witwer. "Sehr traditionell, immer unter dem gleichen Stern, der über der Krippe leuchtet. Dieser Stern bedeutet für mich, dass die ganze Familie zusammenkommt." Dem fügte er hinzu: "Rosi ist sowieso nie weg gewesen, sie ist immer da".

Gerade am Fest der Liebe verspüre seine Familie eine besondere Verbundenheit zu der verstorbenen Ehefrau, Mutter und Großmutter. "Ihr Geist ist dann bei uns im Zimmer. Wir reden ganz viel über sie, was sie jetzt alles machen würde. Die Enkel erzählen lustige Geschichten von der Oma." Auch wenn er kein Mensch sei, der ständig zurückschaue, so Neureuther, habe er daran viel Freude und schöpfe "daraus die Kraft, weiterzumachen".