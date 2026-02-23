Kurz vor Lets Dance-Start: Profi Kathrin Menzinger hat sich verlobt

Schöne Nachrichten von Kathrin Menzinger: Die Profitänzerin von "Let's Dance" hat sich mit ihrem langjährigen Freund Maximilian "Max" Kumptner verlobt. Zahlreiche Stars der RTL-Show haben dazu bereits gratuliert.

Die österreichische Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) hat sich kurz vor der nächsten "Let's Dance"-Staffel verlobt. Ihr langjähriger Lebensgefährte Maximilian "Max" Kumptner stellte ihr die Fragen aller Fragen romantisch am Strand im Asien-Urlaub. Dazu gab es umgehend herzliche Glückwünsche von vielen Kolleginnen und Kollegen der RTL-Tanzshow.

Am Sonntagabend postete das Paar, das seit rund sieben Jahren liiert ist, glückliche Bilder von einem Strand mit Palmen im Hintergrund - und Menzinger hält ihren Ring strahlend in die Kamera. "Eine Million Mal Ja", hieß es dazu.

"Wir haben alle schon gewartet"

Unter dem Posting sammelten sich schnell viele liebe Kommentare aus der "Let's Dance"-Familie. Ekaterina Leonova schrieb: "Jetzt sehe ich endlich die Bilder. So schön. Ich freue mich so sehr für euch. Ganz herzlichen Glückwunsch von mir." Malika Dzumaev wünschte: "Von Herzen nur das Beste für Euch." Marta Arndt betonte: "Verlobtsein steht dir hervorragend." Christina Hänni kommentierte: "Noch einmal von Herzen Glückwunsch ihr zwei Herzen." Und Renata Lusin meinte: "Wir haben alle schon gewartet. Du siehst so glücklich aus."

Auch weitere Kollegen wie Zsolt Cseke und Evgeny Vinokurov hinterließen Glückwünsche, Jurorin Motsi Mabuse gratulierte dem Paar in ihrer Instagram-Story. Und René Casselly, mit dem Kathrin Menzinger 2022 die Show gewann, meldete sich ebenfalls zu Wort: "Omg es ist wirklich passiert!! Glückwunsch." Auch Menzinger Ex-Freund und Tanzpartner Vadim Garbuzov schickte mehrere rote Herzen.

Seit 2015 bei "Let's Dance"

Die Tänzerin wurde 2011 durch die österreichische Variante "Dancing Stars" bekannt. 2015 nahm sie dann erstmals an "Let's Dance" teil und erreichte mit Hans Sarpei gleich den ersten Platz. Mit wem sie in der 19. Staffel tanzen wird, entscheidet sich am 27. Februar (20:15 Uhr, RTL).