Kurz vor Lets Dance-Start: Profi Kathrin Menzinger hat sich verlobt

Schöne Nachrichten von Kathrin Menzinger: Die Profitänzerin von "Let's Dance" hat sich mit ihrem langjährigen Freund Maximilian "Max" Kumptner verlobt. Zahlreiche Stars der RTL-Show haben dazu bereits gratuliert.
Die österreichische Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) hat sich kurz vor der nächsten "Let's Dance"-Staffel verlobt. Ihr langjähriger Lebensgefährte Maximilian "Max" Kumptner stellte ihr die Fragen aller Fragen romantisch am Strand im Asien-Urlaub. Dazu gab es umgehend herzliche Glückwünsche von vielen Kolleginnen und Kollegen der RTL-Tanzshow.