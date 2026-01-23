Das Shetland-Pony Bonackel hat Pferdemarkt-Vergangenheit. Der Vierbeiner war nun auch Teil eines PR-Termins in einer der Leonberger Kultkneipen schlechthin. Um was ging es genau?
Pferde sind häufig Protagonisten in mal besseren, mal schlechteren Witzen. Einer geht wie folgt: Kommt ein Pferd in ’ne Bar. Fragt der Barkeeper: „Warum so ein langes Gesicht?“ Ein Brüller, nicht? Dass genau dieses „Pferd in Bar“-Szenario jetzt in der Leonberger Kultkneipe Alte Amtei Realität werden würde, hätten allerdings die wenigsten erwartet.