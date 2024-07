Kurz vor Konzerten in Gelsenkirchen: Sie ist hier! Taylor Swift ist in Düsseldorf gelandet

1 Taylor Swift spielt am Mittwochabend ihr erstes von insgesamt sieben Deutschland-Konzerten. Foto: imago/GlobalImagens

Are you ready for it? Nicht mehr lange, dann steht Taylor Swift für ihr erstes von sieben Deutschland-Konzerten in Gelsenkirchen auf der Bühne. Wenige Stunden vor der Show landete ihr Privatjet in Düsseldorf.











Link kopiert



Große Aufregung vor den Konzerten von Megastar Taylor Swift (34) in Deutschland: Am Mittwochabend (14. Juli) spielt die US-Popsängerin ihr erstes von drei Konzerten in Gelsenkirchen, Tausende "Swifties" stehen seit den Morgenstunden vor der Veltins Arena an. Wenige Stunden vor Beginn der Show ist Swift nun offenbar auch in Deutschland angekommen.