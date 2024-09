Kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag: George und Amal Clooney: Glamouröser Aufritt für ihre Stiftung

1 Amal und George Clooney zeigen sich verliebt wie am ersten Tag. Foto: Imago/ZUMA Press Wire/Giada Papini Rampelotto/Europane

Einen Tag vor ihrem zehnten Hochzeitstag begeistern George und Amal Clooney auf dem roten Teppich mit aufeinander abgestimmten Outfits. Der Schauspieler kommt in einem Interview aus dem Schwärmen über seine Frau gar nicht mehr heraus.











Link kopiert



Amal (46) und George Clooney (63) haben am Donnerstag auf dem roten Teppich der Wohltätigkeitsveranstaltung "The Albies" mal wieder alle Blicke auf sich gezogen. Das Event in New York City hostete die "Clooney Foundation for Justice", die das Ehepaar 2016 ins Leben rief.