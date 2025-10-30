Kurz vor Deutschland-Konzerten: Mumford & Sons kündigen neues Album Prizefighter an

Die britische Band Mumford & Sons bringt am 13. Februar 2026 ihr sechstes Studioalbum "Prizefighter" auf den Markt. Eine Kollaboration mit Hozier hat die Band bereits jetzt veröffentlicht. Die Ankündigung zum dazugehörigen Album kommt kurz vor zwei Konzerten in Deutschland.

Mumford & Sons kündigen neue Musik an: Am 13. Februar 2026 erscheint das sechste Studioalbum "Prizefighter", wie die Folk-Rock-Band verkündet. Unter den vierzehn neuen Tracks sind auch Kollaborationen mit namhaften Künstlern wie Hozier (35) oder Gracie Abrams (26). Die Single "Rubber Band Man" mit Hozier hat die Band vor wenigen Tagen bereits vor dem Release des Albums veröffentlicht.

Die Ankündigung des neuen Albums kommt wenige Tage vor zwei ausverkauften Deutschland-Konzerten. Nachdem Mumford & Sons zuletzt vor allem in den USA tourten, kehrt die Band im November nach Europa zurück. Am 10. November spielen sie in der Uber Arena in Berlin, am 12. November in der Lanxess Arena in Köln.

Erst im März dieses Jahres veröffentlichten Mumford & Sons ihr letztes Album "Rushmere". Davor gab es während sieben Jahren keine neue Musik von der Band. Das Album läutete eine neue Ära für die Musiker ein, die nun mit Album Nummer sechs fortgesetzt wird.

2021 verließ Banjospieler und Gitarrist Winston Marshall (37) die Band. Seither sind Mumford & Sons ein Trio, bestehend aus Sänger und Gitarrist Marcus Mumford (38), Keyboarder Ben Lovett (39) und Kontrabassist Ted Dwane (41).

Neue Bandkonstellation bringt neue Musik

"Ich hoffe und glaube fest daran, dass wir am Anfang von etwas stehen, das wir nicht mehr aufgeben wollen. Ich bin so begeistert von dieser Band wie noch nie zuvor", so Marcus Mumford im Hinblick auf das neue Album.

"Prizefighter" produzierten Mumford & Sons zusammen mit Musiker Aaron Dessner (49) in seinen Long Pond Studios im Bundesstaat New York. In nur zehn Tagen waren die Songs für das neue Album fertig geschrieben, heißt es in der Pressemitteilung. "Eine Liedersammlung, die sich sowohl sehr persönlich und instinktiv als auch offen gemeinschaftlich anfühlt. Marcus Mumfords Texte beschäftigen sich mit Resilienz und Strebsamkeit und sind geprägt von einer Mischung aus Selbstvertrauen und Dringlichkeit." Die Liedtexte seien tagsüber in Cafés in der Stadt Hudson bei New York entstanden, in den Nächten hätte die Band am Küchentisch der Long Pond Studios weiter daran gefeilt.

"Wir haben das Gefühl, als kreative Kraft gerade unseren Höhepunkt zu erreichen", so Marcus Mumford. Und weiter: "Wir fühlen uns pudelwohl in unserer Haut. Und 'Prizefighter' ist unser Ausdruck von vollem Einsatz - ernsthaft und verspielt, manchmal angeschlagen und immer voller Hoffnung. Wir sind noch lange nicht am Ende".