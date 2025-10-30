Kurz vor Deutschland-Konzerten: Mumford & Sons kündigen neues Album Prizefighter an

Die britische Band Mumford & Sons bringt am 13. Februar 2026 ihr sechstes Studioalbum "Prizefighter" auf den Markt. Eine Kollaboration mit Hozier hat die Band bereits jetzt veröffentlicht. Die Ankündigung zum dazugehörigen Album kommt kurz vor zwei Konzerten in Deutschland.
