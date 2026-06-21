Kurz vor der Ohnmacht? : Rod Stewart bei Konzert mit Sauerstoff versorgt

Sorge um Rod Stewart: Der 81-jährige Musiker musste bei einem Konzert in Utah zur Sauerstoff-Flasche greifen, weil ihm auf der Bühne schwindelig wurde. Den Auftritt beendete er sitzend auf einem Stuhl. Es ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in diesen Wochen.

Mitten in seinem Konzert geriet Rod Stewart (81) ins Wanken: Bei seinem Auftritt am Freitagabend im Utah First Credit Union Amphitheatre in West Valley City musste der britische Sänger zur Sauerstoffflasche greifen. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wurde der Musiker auf der Bühne beinahe ohnmächtig.

Auf Videoaufnahmen, die dem Portal vorliegen, ist zu sehen, wie sich Stewart während der Show vornüberbeugt und angeschlagen wirkt, ehe Mitarbeiter hinter der Bühne die Sauerstoffflasche bringen. Anschließend wandte sich der "Maggie May"-Interpret ans Publikum, sagte demnach, dass er fast in Ohnmacht gefallen sei - und riss dabei ein paar Witze. Den Rest des Abends absolvierte er sitzend auf einem Stuhl.

Eine Reihe von Rückschlägen

Eine Stellungnahme von Stewarts Management liegt bislang nicht vor: Auf eine Anfrage von "People" habe sein Team zunächst nicht reagiert, so das Magazin. Der Zwischenfall reiht sich allerdings in eine Serie gesundheitlicher Probleme ein.

Erst Anfang des Monats hatte der Musiker einige Termine seiner Residenz-Show im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas verschoben - sein Arzt habe ihm "etwas mehr Ruhe verordnet", während er sich von einer Grippe erholte. Keine Woche später sagte Stewart vier Konzerte ab und verschob zwei weitere in Nevada und Kalifornien. "Ich bin am Boden zerstört und entschuldige mich aufrichtig", schrieb er bei Instagram.

Kritik nach Stadionbesuch

Für Unmut sorgte zuletzt eine andere Episode: Nachdem Stewart am vergangenen Wochenende ein Konzert in Kalifornien gesundheitsbedingt abgesagt hatte, tauchte er nur wenige Stunden später bei einem WM-Spiel der schottischen Mannschaft in Boston auf.

Sein Team begründete die Absage mit der Diagnose eines akuten Atemwegsinfekts, der zu einer Kehlkopfentzündung geführt habe - obwohl der Sänger bereits zum Veranstaltungsort gereist war. Wenig später ergänzte Stewart, nach der Behandlung fühle er sich besser, "aber meine Stimme noch nicht".

Tour soll im August enden

Für Juli und August stehen weitere US-Auftritte der "One Last Time"-Tour an. Das Abschlusskonzert ist für den 15. August in St. Louis geplant.