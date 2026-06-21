Kurz vor der Ohnmacht? : Rod Stewart bei Konzert mit Sauerstoff versorgt

Sorge um Rod Stewart: Der 81-jährige Musiker musste bei einem Konzert in Utah zur Sauerstoff-Flasche greifen, weil ihm auf der Bühne schwindelig wurde. Den Auftritt beendete er sitzend auf einem Stuhl. Es ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in diesen Wochen.
Mitten in seinem Konzert geriet Rod Stewart (81) ins Wanken: Bei seinem Auftritt am Freitagabend im Utah First Credit Union Amphitheatre in West Valley City musste der britische Sänger zur Sauerstoffflasche greifen. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wurde der Musiker auf der Bühne beinahe ohnmächtig.