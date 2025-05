Kurz vor der Met Gala 2026: Der Teufel trägt Prada 2: Starttermin für die Fortsetzung steht fest

1 Anne Hathaway und Meryl Streep im ersten Teil von "Der Teufel trägt Prada". Foto: 20th Century Fox Home Entertainment

Fans warten gespannt auf neue Details zur geplanten "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung. Jetzt hat Disney den Starttermin für den zweiten Teil der Mode-Satire bekannt gegeben.











Link kopiert



Pünktlich zur nächsten Met Gala in rund einem Jahr soll die Fortsetzung der Mode-Satire "Der Teufel trägt Prada" in die Kinos kommen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat Disney den 1. Mai 2026 als US-Startdatum für den zweiten Teil verkündet. Die Met Gala, die als eines der wichtigsten Events der Mode-Branche gilt, findet traditionell am ersten Montag im Mai statt und wird von "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (75) organisiert, die als Vorlage für die "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" gilt.