Kurz vor der Landtagswahl: Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl versuchen Unbekannte in Stuttgart Verunsicherung zu säen. Der Fall wird immer rätselhafter und sorgt für Verunsicherung.
Erst ein Rechtsanwalt, jetzt auch eine Lokalpolitikerin: Die Polizei hat es kurz vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag offenbar mit einer Serie anonymer Hassbriefe zu tun. Betroffen ist die SPD-Politikerin Jasmin Meergans. Sie ist Chefin der Stuttgarter Gemeinderatsfraktion. Allerdings habe auch ihr grüner Stadtratskollege Mehmet Ildeş ein solches Schreiben erhalten, sagte sie. Die beiden Kommunalpolitiker fanden die Sendungen demnach in ihrer Gemeinderatspost. Zuvor hatte schon der Stuttgarter Anwalt Engin Sanli, der auf Asylfälle spezialisiert ist, ein solches Schreiben erhalten.