Kurz vor der Einäscherung: Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt

Eine Thailänderin wird offiziell für tot erklärt und im Sarg zum Tempel gebracht. Sekunden vor der Feuerbestattung zeigt sie plötzlich Lebenszeichen.
Bangkok - Eine für tot erklärte 65-Jährige ist in Thailand lebend in ihrem Sarg entdeckt worden - nur wenige Augenblicke vor der geplanten Einäscherung. Die Angehörigen der Frau hatten den Sarg zum Tempel Wat Rat Prakongtham in Nonthaburi nahe Bangkok gebracht, wo die Feuerbestattung stattfinden sollte, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf Mitarbeiter berichtete. Der Tempel übertrug den beinahe tragischen Vorfall per Livestream.