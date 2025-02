Kurz vor den Grammy-Awards: Beyoncé kündigt Cowboy Carter-Tour an

Beyoncé kündigt "Cowboy Carter"-Tour an

1 Beyoncé geht noch in diesem Jahr auf Tournee. Foto: imago/Bestimage / Messika via Bestimage

Beyoncé hat auf Instagram ihre mit Spannung erwartete "Cowboy Carter Tour" für 2025 angekündigt. Die Tournee wird die Sängerin erstmals als Country-Künstlerin präsentieren.











Die Queen des Pop wagt sich auch live in neue Gefilde: Superstar Beyoncé (42) hat am Samstagabend über Instagram ihre "Cowboy Carter Tour" für das Jahr 2025 angekündigt. Die Tournee wird die mehrfache Grammy-Gewinnerin erstmals als Country-Künstlerin präsentieren und ihr aktuelles, für elf Grammys nominiertes Album "Cowboy Carter" in den Mittelpunkt stellen.