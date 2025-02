Kurz vor den Academy Awards: Oscar-Nominierte treffen sich zum traditionellen Klassenfoto

Nur noch wenige Tage, dann werden in der Nacht auf den 3. März zum 97. Mal die Academy Awards verliehen. Auch in diesem Jahr treffen sich kurz vor dem prestigeträchtigen Event alle nominierten Stars und Filmschaffende, um gemeinsam im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles für das traditionelle Oscar-Klassenfoto zu posieren. Für Filmfans ein spannendes Suchbild, um ihre Favoritinnen und Favoriten der diesjährigen Preisverleihung zu erspähen.

Vor allem in vorderster und hinterster Reihe haben es sich zahlreiche nominierte Schauspielerinnen und Schauspieler gemütlich gemacht. Nicht zu übersehen ist etwa "Wicked"-Star Cynthia Erivo (38), die in einem komplett goldenen Kleid in der ersten Reihe Platz genommen hat. Neben der nominierten Hauptdarstellerin sitzt ihre "Wicked"-Kollegin Ariana Grande (31), die auf einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" hofft.

Ebenfalls ganz vorne wurde Zoe Saldaña (46) in einem eleganten, dunkelroten Kleid platziert. Sie kämpft um den Goldjungen für ihre Nebenrolle in "Emilia Pérez". Rechts neben ihr und in einem dunkelblauen, schulterfreien Kleid ist Mikey Madison (25) zu finden, die dank "Anora" als beste Hauptdarstellerin nominiert ist.

Die Oscar-Badboys in der letzten Reihe

Auf den hinteren Plätzen fällt vor allem eine Männergruppe auf. Dort haben sich nebeneinander Adrien Brody (51), Colman Domingo (55) und Sebastian Stan (42) positioniert. Sie alle konkurrieren in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" miteinander: Stan für seine Darstellung im Trump-Film "The Apprentice", Domingo für "Sing Sing" und Brody für "Der Brutalist". Ganz links und etwas abseits von dem Trio sitzt zudem Ralph Fiennes (62), der für "Konklave" ebenfalls im Rennen um den Hauptdarsteller-Preis ist.

Genau in der Mitte der hintersten Reihe formen Guy Pearce (57) und Demi Moore (62) ein kontrastreiches Pärchen. Er ist komplett in Dunkelblau, sie von oben bis unten in Weiß gekleidet. Pearce ist für "Der Brutalist" als Nebendarsteller nominiert, Moore für "The Substance" als Hauptdarstellerin.

Und wo ist Timothée Chalamet (29) unter den knapp 170 Personen auf dem Foto zu finden? Der Hauptdarsteller des Bob-Dylan-Biopics "Like A Complete Unknown" sitzt beinahe ein wenig abgeschieden in der dritten Reihe von hinten und ganz links am Rand.