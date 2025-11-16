Kurz vor dem OB-Wechsel in Leonberg: Wie der neue OB mit Josefa von Hohenzollern umgehen will

Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler in Leonberg schaltet sich Tobias Degode per Video-Call aus Köln zu und erläutert, was er am Anfang seiner Amtszeit vorhat.
Es sind drei Begriffe, die Tobias Degode immer wiederholt: Verlässlichkeit, Gemeinsamkeit, Vertrauen. Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler in Leonberg skizziert der gewählte Oberbürgermeister, der in zwei Wochen seinen Dienst antritt, einige Eckpunkte, die er in den ersten 100 Tagen angehen möchte. Neben den drei genannten Eigenschaften will er vor allem die „Stadtverwaltung in Realität kennenlernen, um dann die Entscheidungsprozesse neu zu sortieren“.