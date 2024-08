Kurz vor dem ersten Konzert: Rätsel um abgesagte Reunion-Tour der Fugees: Lauryn Hill klärt auf

Zwei Tage vor dem Start haben Lauryn Hill (49) und die Fugees ihre gemeinsame Reunion-Tour in den USA abgesagt. Den plötzliche Ausfall der US-Daten der Welttournee begründete die Sängerin auf Social Media in einem Statement mit einem geringen Ticketabsatz. Diesen hätten "einige Medien mit ihrer Vorliebe für Sensationsmeldungen" verursacht. Die Konzerte in Europa und Großbritannien fänden wie geplant statt.

"Unglückliche Darstellung"

"Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, unsere anstehenden Tourdaten in Nordamerika abzusagen", hieß es in der Mitteilung der Rapperin. Aufgrund ihrer Verletzung letztes Jahr musste die Tour verschoben werden, wie sie erklärte. "Clickbait-Schlagzeilen" von einigen Medien hätten daraufhin dem Kartenverkauf für die US-Shows geschadet. Das erste Konzert hätte am Freitag (9. August) in Tampa, Florida, stattfinden sollen.

Lesen Sie auch

"Das Vertrauen und der Glaube, den ich in meine Absichten und mein Engagement für meine Kunst habe, scheinen durch diese unglückliche Darstellung überschattet worden zu sein", erläuterte sie den angeblichen Einfluss der Berichterstattung. Einen Tag zuvor bekamen Fans "Variety" zufolge von Ticketmaster die Nachricht, dass das Event ausfalle und sie das Geld für ihre Karten bald erstattet bekämen.

Stimmprobleme bei der Sängerin

Während der Tour im November teilte Hill auf Instagram mit, sie habe seit einem Monat mit "einer ernsthaften Stimmbelastung" gekämpft. Damit sich ihre Stimme erholen kann, müsse sie eine Auszeit nehmen. Im Juni kündigte sie den Neustart der Tournee für August auf Social Media an.

In ihrem jetzigen Absage-Post beschwichtigte sie die enttäuschten Fans. "Ich kann euch versichern, dass niemand mehr darüber enttäuscht ist, nicht auftreten zu können, als ich selbst", schrieb die Sängerin. Sie und die Band seien wegen der Konzerte im europäischen Raum trotzdem voller Vorfreude. "Und für unsere Fans in Nordamerika werden wir, wenn diese unvorhergesehenen Umstände geklärt sind, wieder mit voller Kraft dabei sein", versprach sie und dankte ihnen für ihr Verständnis.

Nach langer Zeit wieder in Europa

Lauryn Hill, Pras Michel (51) und Wyclef Jean (54) touren ab dem 12. Oktober in Europa und Großbritannien. Ihre dortigen Anhänger hätten "nicht nur die Miseducation Anniversary Performance noch nicht gesehen, sondern auch die Fugees seit über 25 Jahren nicht mehr zusammen auftreten sehen", wie sie mitteilte.

Mit den Auftritten feiern Hill und Co. nach ihrer Reunion das 25. Jubiläum des Albums "The Miseducation of Lauryn Hill". In Deutschland spielen sie drei Konzerte: Am 16. Oktober in Köln, am 30. Oktober in Berlin und am 1. November in Hamburg.