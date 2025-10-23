Schauspieler Stellan Skarsgård erlitt vor rund drei Jahren einen Schlaganfall, der sein Leben und seine Arbeit nachhaltig verändert hat. Eine große Angst verspürt er seither ebenfalls - die vor dem Tod ist es aber nicht.
In einer ausführlichen Coverstory des Magazins "Vulture" hat Stellan Skarsgård (74) über einen schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag gesprochen. Demnach erlitt der schwedische Schauspielstar vor rund drei Jahren einen Schlaganfall, von dessen Folgen er sich womöglich nie vollständig erholen wird.