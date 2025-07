Kurz vor dem 20. Hochzeitstag: Rick Kavanian gibt seltene Einblicke in seine Ehe

1 Rick und Ilka Kavanian, hier bei einer Veranstaltung 2015, sind seit dem Jahr 2002 zusammen. Im August 2005 schlossen sie den Bund der Ehe. Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Im August feiert Rick Kavanian den 20. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Ilka. Das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview spricht der Comedian ungewohnt offen darüber, was die beiden seit Jahrzehnten verbindet und wieso sie keine Kinder haben.











Aktuell ist Comedian Rick Kavanian (54) gleich doppelt im Kino zu hören: In "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" leiht er sowohl dem fiesen Zauberer Gargamel als auch dessen noch gemeinerem Bruder Razamel seine Stimme. Und ab dem 14. August ist er in der Western-Parodie-Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" erneut an der Seite von Michael Bully Herbig (57) zu sehen. Wesentlich ruhiger geht es da in Sachen Privatleben zu. Kurz vor seinem 20. Hochzeitstag mit Ehefrau Ilka im August gibt der Comedian in einem "Bild"-Interview seltene Einblicke in seine Ehe.