Kurz vor Champions-League-Spiel: 1000 Fans wegen Feuerwehreinsatz aus Bahnhof evakuiert

Mitten auf dem Weg zum Stadion wird ein U-Bahn-Sonderzug mit 1.000 Fans zum Champions-League-Spiel lahmgelegt. Wie es für die Fans weiterging.
Kurz vor dem Champions-League-Spiel in München ist der U-Bahnhof Dietlindenstraße mit rund 1.000 Fußballfans wegen eines Feuerwehreinsatzes geräumt worden. Grund: Wahrscheinlich eine in einem U-Bahn-Sonderzug zur Allianz-Arena gerauchte E-Zigarette. Diese habe vermutlich die Brandmeldeanlage ausgelöst, hieß es bei Polizei und Feuerwehr. Die Fußballfans waren auf dem Weg zu dem ausverkauften Champions-League Spiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.