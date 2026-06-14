Kurz vor seinem Auftritt in Kalifornien musste Rod Stewart das Konzert absagen - aus gesundheitlichen Gründen. Inzwischen scheint es dem 81-Jährigen aber wieder besser zu gehen.
Sir Rod Stewart (81) hat ein geplantes Konzert im US-Bundesstaat Kalifornien nur wenige Stunden vor Beginn aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Der 81-jährige britische Superstar sollte am Freitagabend (12. Juni) im North Island Credit Union Amphitheatre in Chula Vista auftreten, zog den Auftritt jedoch kurzfristig zurück.