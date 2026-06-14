Kurz vor seinem Auftritt in Kalifornien musste Rod Stewart das Konzert absagen - aus gesundheitlichen Gründen. Inzwischen scheint es dem 81-Jährigen aber wieder besser zu gehen.

Sir Rod Stewart (81) hat ein geplantes Konzert im US-Bundesstaat Kalifornien nur wenige Stunden vor Beginn aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Der 81-jährige britische Superstar sollte am Freitagabend (12. Juni) im North Island Credit Union Amphitheatre in Chula Vista auftreten, zog den Auftritt jedoch kurzfristig zurück.

Grund für die Absage war laut offiziellem Statement eine akute Infektion der oberen Atemwege, die zu einer Laryngitis (Kehlkopfentzündung) geführt hatte. Auf ärztlichen Rat hin sei es ihm unmöglich gewesen, an diesem Abend aufzutreten. "Rod Stewart hat sehr bedauerlicherweise sein heutiges Konzert in Chula Vista absagen müssen", hieß in seiner Instagram-Story. Obwohl er bereits zum Veranstaltungsort gereist sei und alles versucht habe, den Auftritt möglich zu machen, habe seine Stimme nicht mitgemacht.

Der Musiker selbst meldete sich wenig später aus dem fast leeren Stadion und zeigte sich sichtbar enttäuscht. "Ich bin hier im wunderschönen Chula Vista, während die Bühne bereits abgebaut wird", schrieb er. Zwar gehe es ihm nach der Behandlung "viel besser", seine Stimme sei jedoch weiterhin angeschlagen. Er entschuldigte sich ausdrücklich bei den Fans und kündigte an, die Show nach Möglichkeit nachzuholen.

Abschied von der Livebühne?

Rod Stewart befindet sich derzeit auf dem US-Abschnitt seiner "One Last Time"-Tour, die seit 2024 läuft und vielerorts als eine Art Abschied von der großen Livebühne interpretiert wird. Der nächste geplante Auftritt ist für den 15. Juni in Colorado vorgesehen. Bereits im Mai hatte Stewart zwei Shows in Las Vegas nach medizinischem Rat absagen müssen - ebenfalls wegen gesundheitlicher Probleme im Zusammenhang mit einer Sinusinfektion.

Sein Zustand scheint sich inzwischen aber verbessert zu haben: Am Samstag veröffentlichte er ein Video aus einem Privatjet - gemeinsam mit seinen Söhnen Alastair (20) und Liam (31). Im Video ist die Familie auf dem Weg nach Boston, wo am Abend das WM-Spiel zwischen Schottland und Haiti stattfand. "Kein Schottland, keine Party", singen die drei gemeinsam. Stewart scherzt zudem: "Wenn Schottland in die nächste Runde kommt, kann ich in Frieden sterben." Die Partie in der Nacht auf Sonntag endete mit einem 1:0-Sieg für Schottland.