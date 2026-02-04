Kurz vor Altersgrenze: Königin Máxima startet Ausbildung zur Reservistin

Königin Máxima der Niederlande hat ihre Ausbildung als Reservistin bei der Niederländischen Armee begonnen. Das kommt auf die Ehefrau von König Willem-Alexander jetzt zu.

Königin Máxima (54) lässt sich zur Reservistin ausbilden. Die Ehefrau von König Willem-Alexander (58) besuchte heute das Training "Mental Skills" in Breda, wie das niederländische Königshaus bei Instagram mitteilte. Bilder zeigen die 54-Jährige in Camouflage-Kleidung und beim Klettern und Abseilen von einem Gerüst. Zudem ist die Königin bei Zielübungen mit einer Waffe und beim Springen in ein Schwimmbecken zu sehen.

"Mit Königlichem Erlass wurde sie zum 1. Februar in den Rang einer Soldatin ernannt", erklärte das Königshaus in einer Mitteilung über Máxima und ihr Training. An diesem Mittwoch habe sie mit der Ausbildung begonnen, die sie in diesem Jahr absolvieren werde. "Die Ausbildung umfasst alle praktischen und theoretischen militärischen Komponenten, die erforderlich sind, um Reservistin bei der Königlichen Landstreitmacht zu werden", hieß es weiter.

Auch über die persönlichen Gründe der 54-Jährigen wurde ein Einblick gegeben: "Königin Máxima hat sich gerade jetzt für die Anmeldung entschieden, weil unsere Sicherheit nicht mehr selbstverständlich ist und sie, wie viele andere auch, einen Beitrag zu dieser Sicherheit leisten möchte." Darüber hinaus spiele auch die Altersgrenze eine Rolle. Derzeit sei es möglich, bis zum Alter von 55 Jahren als Reservist bei der Armee eingestellt zu werden. "Nach Abschluss ihrer Ausbildung erhält sie den Rang eines Oberstleutnants. Wie andere Reservisten wird sie sich dort einsetzen, wo Bedarf besteht."

Das Königshaus betonte zudem die Wichtigkeit der Reservisten, die "eine entscheidende Rolle" bei der Unterstützung der regulären Streitkräfte haben und zum Militärdienst einberufen werden können. Die Arbeit als Reservist sei freiwillig, "aber nicht unverbindlich. Es gibt eine Reihe von obligatorischen Veranstaltungen wie die Teilnahme an Übungen, Theorietagen und die Aufrechterhaltung militärischer Grundfertigkeiten."

Ihre Tochter hat militärische Basisausbildung abgeschlossen

Ende Januar wurde bekannt, dass Máximas Tochter Kronprinzessin Amalia (22) offiziell zum Korporal befördert wurde. Mit dem Abschluss der Basisausbildung der Streitkräfte markiert dieser Moment den formellen Beginn ihrer militärischen Laufbahn. Mit der Beförderung zum Korporal ist Amalias Zeit beim Militär jedoch nicht beendet: Sie ist als Werkstudentin im Rahmen des Defensity College tätig.

Parallel zu ihrer militärischen Ausbildung absolviert Prinzessin Amalia ein "PPLE"-Studium (Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft) an der Universität von Amsterdam - eine Kombination, die sie gezielt auf ihre künftigen Aufgaben als Staatsoberhaupt vorbereitet. Auch ihr Vater Willem-Alexander absolvierte als Thronfolger eine umfassende militärische Ausbildung und ein Studium, bevor er den Thron bestieg.