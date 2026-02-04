Kurz vor Altersgrenze: Königin Máxima startet Ausbildung zur Reservistin

Königin Máxima der Niederlande hat ihre Ausbildung als Reservistin bei der Niederländischen Armee begonnen. Das kommt auf die Ehefrau von König Willem-Alexander jetzt zu.
Königin Máxima (54) lässt sich zur Reservistin ausbilden. Die Ehefrau von König Willem-Alexander (58) besuchte heute das Training "Mental Skills" in Breda, wie das niederländische Königshaus bei Instagram mitteilte. Bilder zeigen die 54-Jährige in Camouflage-Kleidung und beim Klettern und Abseilen von einem Gerüst. Zudem ist die Königin bei Zielübungen mit einer Waffe und beim Springen in ein Schwimmbecken zu sehen.