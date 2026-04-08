Kurz vor Ablauf des US-Ultimatums: USA und Iran einigen sich auf zweiwöchige Waffenruhe

Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran kommt es zu einer Überraschung. Die beiden Länder einigen sich auf eine Waffenruhe. Dafür soll der Iran die Straße von Hormus freigeben.
Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Irans Außenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormus an. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen solle der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghtschi in einer Erklärung. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffnung der Straße kurz zuvor zur Bedingung für eine Feuerpause gemacht.