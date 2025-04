Kurz vor 90. Geburtstag: Reinhold Würth befürchtet „nächsten Weltkrieg“

1 Reinhold Würth im vergangenen Jahr beim Festakt zu seinem 75-jährigen-Arbeitsjubiläum. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der langjährige Chef des Handelskonzern Würth aus Künzelsau blickt besorgt auf die weltpolitische Lage – und wünscht sich vor seinem 90. Geburtstag am Ostersonntag Frieden für die Welt.











Reinhold Würth, geboren 1935, aufgewachsen während des Zweiten Weltkriegs (1939-1945), kann sich noch gut an das zerstörte Deutschland nach Kriegsende erinnern: „Ich habe zwei Tage nach dem Angriff auf Heilbronn gesehen, was da angerichtet wurde. Es hat mich mein ganzes Leben begleitet“, berichtete er in einem großen Interview mit der „Heilbronner Stimme“ – kurz vor seinem 90. Geburtstag am Ostersonntag.