Kurz sprachlos vor lauter Glück: Süße T-Shirts: Pietro Lombardi überrascht seine Laura zum Muttertag

Mit diesem Muttertagsgeschenk hat Pietro Lombardi (32) bei seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) ins Schwarze getroffen: Am Sonntagmorgen begrüßten die gemeinsamen Söhne Leano (2) und Amelio (8 Monate) ihre Mama mit bedruckten T-Shirts, die ihr die Tränen in die Augen trieben. Bilder davon teilte die Influencerin auf Instagram.

"Meine Mama ist die Beste! Danke, dass es dich gibt. Wir lieben dich" und "Danke, dass du immer für uns da bist. Love you Mom" ist auf den Oberteilen der Jungs zu lesen - und soll zeigen, wie sehr die Kinder ihre Mama schätzen. Eine Geste, die offensichtlich von Papa Pietro initiiert wurde und Laura tief berührte.

"Kurz sprachlos vor lauter Glück"

Unter ihrem Post schrieb die zweifache Mutter: "Heute Morgen bin ich mit dem allersüßesten Anblick aufgewacht. Meine beiden Jungs haben mich mit einer Überraschung begrüßt, die mir einfach nur das Herz aufgehen ließ. Diese kleinen Oberteile, diese strahlenden Augen... ich war wirklich kurz sprachlos vor lauter Glück." Die Shirts hätten ihr gezeigt, wie wertvoll es sei, die kleinen Dinge zu schätzen.

In ihrem Post nutzte Rypa die Gelegenheit, auch anderen Müttern zum Muttertag zu gratulieren. "Ihr seid wahre Kriegerinnen, ihr seid Heldinnen, ihr seid Powerfrauen... jeden einzelnen Tag. Ihr stemmt so viel, ihr gebt so viel und steckt so oft eure eigenen Bedürfnisse zurück. Heute ist euer Tag", schrieb Rypa.

Paar mit turbulenten Zeiten

Für Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren die vergangenen Monate nicht immer einfach. Nach einem Polizeieinsatz in ihrem Haus im Oktober letzten Jahres und zahlreichen Medienberichten über ihre Beziehung zeigt sich das Paar inzwischen wieder harmonisch.

Die beiden führen schon seit 2020 eine Beziehung, waren aber immer wieder auch getrennt. Seit 2022 sind sie verlobt, im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne zur Welt. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) hat der Sänger zudem noch seinen Sohn Alessio.