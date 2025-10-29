Der erschütternde Dokumentarfilm "Babo" über Rapper Haftbefehl hat es in den Netflix-Charts direkt auf den Spitzenplatz geschafft und damit "A House of Dynamite" verdrängt.
Der Thriller "A House of Dynamite" hat sich in Deutschland nicht lange auf dem ersten Platz der Netflix-Charts gehalten. Denn die deutsche Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story", die seit dem 28. Oktober abrufbar ist, landete direkt auf dem Spitzenplatz und verwies den US-amerikanischen Hit auf den zweiten Platz im Filmranking.