Kurz nach neuem Album: Lily Allen und David Harbour verkaufen ihr Traumhaus in New York

2023 avancierte das prachtvolle Brooklyn-Townhouse von Lily Allen (40) und David Harbour (50) dank "Architectural Digest" zu einem der meistbewunderten Promi-Häuser überhaupt. Nun sorgt es erneut für Schlagzeilen - diesmal wegen Allens neuem Album "West End Girl", in dem sie die Trennung von Harbour verarbeitet. Jetzt sucht das einstige Liebesnest offenbar einen neuen Besitzer.

Haus steht für knapp 8 Millionen Dollar zum Verkauf Wie TMZ berichtet, wird das Sandsteinhaus im Stadtteil Carroll Gardens derzeit für 7.995.000 US-Dollar angeboten - mehr als doppelt so viel, wie Allen und der "Stranger Things"-Star 2021 dafür bezahlt haben. Das Haus war damals ihr gemeinsames Herzensprojekt, das sie nach dem Kauf aufwendig umgestalteten. Das Ergebnis: kräftige Farbakzente, verspielt-blumige Tapeten und eine Einrichtung, die jeden Mieter vor Neid erblassen lässt.

Wer das Haus kauft, bekommt nicht nur gute Innenarchitektur geboten, sondern auch Luxus pur: mehrere begehbare Kleiderschränke, einen Kamin, eine riesige Küche, einen privaten Garten mit Sauna und sogar ein Kältebecken.

Lily Allen rechnet in "West End Girl" mit Ex ab - und erwähnt auch das Haus

Hinter der perfekten Fassade des Paares, das sich im September 2020 das Jawort gegeben hatte, brodelte es offenbar schon länger. Gerüchte über eine Trennung des Paares kursierten seit Ende 2024. Mit ihrem neuen Album "West End Girl", das überraschend am 24. Oktober erschien, bestätigte Allen die Spekulationen nun. In den Songtexten deutet sie nicht nur an, dass Harbour sie betrogen haben könnte, sondern nimmt auch direkt Bezug auf das gemeinsame Haus: "Now I'm looking at houses with four or five floors / And you've found us a brownstone, said, 'You want it? It's yours.'" (Deutsch: "Ich suche nach Häusern mit vier oder fünf Stockwerken / Und du hast uns ein Sandsteinhaus gefunden und sagtest: 'Willst du es? Es ist deins.'"

In einer weiteren Zeile erwähnt die britische Sängerin sogar ihren Interior-Designer Billy Cotton und lässt durchblicken, dass sie sich mit der luxuriösen Anschaffung unwohl fühlte: "I could never afford this / You were pushing it forward / Made me feel a bit awkward." (Deutsch: "Ich hätte mir das nie leisten können / Du hast es einfach durchgezogen / Und ich fühlte mich dabei irgendwie unwohl.")