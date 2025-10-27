Kurz nach neuem Album: Lily Allen und David Harbour verkaufen ihr Traumhaus in New York

Einst viraler Design-Traum, jetzt Trennungskapitel: Lily Allen und David Harbour verkaufen nach ihrer Trennung das Haus, das auch in Allens Trennungsalbum "West End Girl" erwähnt wird.
2023 avancierte das prachtvolle Brooklyn-Townhouse von Lily Allen (40) und David Harbour (50) dank "Architectural Digest" zu einem der meistbewunderten Promi-Häuser überhaupt. Nun sorgt es erneut für Schlagzeilen - diesmal wegen Allens neuem Album "West End Girl", in dem sie die Trennung von Harbour verarbeitet. Jetzt sucht das einstige Liebesnest offenbar einen neuen Besitzer.