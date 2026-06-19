Kurz nach Mette-Marits Lungen-OP: Ingrid Alexandra und Sverre Magnus reisen zur WM in die USA

Nur wenige Tage nach Mette-Marits Lungentransplantation kehren Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus in den royalen Alltag zurück. Die Geschwister reisen Anfang kommender Woche in die USA, um die norwegische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM anzufeuern.
Hinter der norwegischen Königsfamilie liegen belastende Tage: Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) einer Lungentransplantation unterzogen hat. Prinzessin Ingrid Alexandra (22) war zuvor aus Australien angereist, um ihrer Mutter beizustehen. Noch vor einigen Tagen lenkte sich die Nummer zwei in der Thronfolge gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Sverre Magnus (20) bei einem Fußballspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Oslo ab.