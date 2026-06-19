Kurz nach Mette-Marits Lungen-OP: Ingrid Alexandra und Sverre Magnus reisen zur WM in die USA

Nur wenige Tage nach Mette-Marits Lungentransplantation kehren Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus in den royalen Alltag zurück. Die Geschwister reisen Anfang kommender Woche in die USA, um die norwegische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM anzufeuern.

Hinter der norwegischen Königsfamilie liegen belastende Tage: Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) einer Lungentransplantation unterzogen hat. Prinzessin Ingrid Alexandra (22) war zuvor aus Australien angereist, um ihrer Mutter beizustehen. Noch vor einigen Tagen lenkte sich die Nummer zwei in der Thronfolge gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Sverre Magnus (20) bei einem Fußballspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Oslo ab.

Jetzt hat der Palast bekannt gegeben, dass die Geschwister schon bald wieder einen großen öffentlichen Termin wahrnehmen werden: Die beiden reisen Anfang der Woche in die USA. Dort werden sie am Dienstag das WM-Spiel Norwegen gegen Senegal im MetLife Stadium in New York/New Jersey besuchen und am Mittwoch eine Fußballschule in Brooklyn besichtigen. Das geht aus dem Kalender auf der Webseite des Königshauses hervor.

Auch Kronprinz Haakon (52) ist schon wieder im Arbeitsalltag, wenn auch reduziert: Am Freitagvormittag hielt der Thronfolger laut Kalender gemeinsam mit König Harald V. (89) eine Kabinettssitzung ab. Am Montag folgt eine weitere.

Mette-Marit erholt sich im Krankenhaus

Kronprinzessin Mette-Marit erholt sich indes nach ihrer OP im Osloer Rikshospitalet. Laut norwegischen Medien erhielt die 52-Jährige in den vergangenen Tagen Besuch von Schwiegermutter Königin Sonja (88) sowie ihrem Ehemann und ihren Kindern. Angeblich durfte auch Marius Borg Høiby (29) - begleitet von der Polizei - bei ihr sein. Mette-Marits Sohn, der aus einer früheren Beziehung stammt, sitzt derzeit in Haft. Am Montag wurde er unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Für die norwegische Fußballmannschaft steht nach der Partie gegen Senegal am 26. Juni das letzte Vorrundenspiel gegen Frankreich an. Das Team um Torjäger Erling Haaland siegte im ersten Gruppenspiel mit 4:1 gegen den Irak und hat gute Chancen in die nächste Runde zu kommen.