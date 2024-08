Kurz nach Jackpot-Gewinn im Kasino: Rapper Nelly wegen Drogendelikt verhaftet - sein Anwalt feuert zurück

1 Wieder auf freiem Fuß: Rapper Nelly Foto: SMXRF/starmaxinc.com/ImageCollect.com

"Hot in Herre" heißt sein Welthit. Auch am frühen Mittwochmorgen dürfte es Rapper Nelly ziemlich heiß geworden sein. Da wurde er in St. Louis wegen Drogenbesitzes verhaftet. Und das, nachdem er in einem Kasino den Jackpot gewonnen hatte. Sein Anwalt schießt zurück und beschuldigt die Polizei.











Das nennt man wohl Unglück im Glück: US-Rapper Nelly (49) ist am frühen Mittwochmorgen in St. Louis unter anderem wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Und dies, unmittelbar nachdem er in einem Kasino den Jackpot gewonnen hatte. Wie NBC News berichtet, wurde Nelly nach kurzzeitiger Haft in Missouri wieder auf freien Fuß gesetzt. Nellys Anwalt Scott Rosenblum sieht die Schuld für Nellys Verhaftung jedoch nicht bei seinem Mandanten. Stattdessen feuert er kräftig gegen einen "übereifrigen" Polizeibeamten.