Kurz nach ihrem Comeback: The Cure kündigen Live-Album an

The Cure kündigen Live-Album an

1 Robert Smith ist Sänger, Gitarrist und Mitgründer von The Cure. Foto: Daniel DeSlover/ddp/Sipa USA

Nach ihrer 16-jährigen Pause sind The Cure aktiver denn je: Auf ihr neues Studioalbum folgt am 13. Dezember die Live-LP "Songs of a Live World". Die Einnahmen behalten Robert Smith und Co. nicht für sich.











16 Jahre lang blieb es still um neues Material von The Cure, nun steht mit "Songs of a Live World" das zweite Album innerhalb von zwei Monaten auf dem Programm. Die Live-LP kündigte die Band um Robert Smith (65) auf ihrer Website für den 13. Dezember an. Erst am 1. November erschien ihr ähnlich betiteltes Studiowerk "Songs of a Lost World".