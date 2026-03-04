Kurz nach ihrem 50. Geburtstag: Eva Habermann will Kritiker mit ihren Playboy-Bildern provozieren

Eva Habermann hat sich kurz nach ihrem 50. Geburtstag für das "Playboy"-Magazin fotografieren lassen. Der TV-Star will sich "stark wie eine Löwin" präsentieren und seine Kritiker mit den Bildern schockieren.
Eva Habermann (50) hat für das "Playboy"-Cover der April-Ausgabe die Hüllen fallen lassen. Mit den Fotos, die kurz nach ihrem 50. Geburtstag entstanden, will die Schauspielerin anecken. "Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: 'Wie kann sie nur?!'", erzählt sie im Interview mit dem Magazin. Doch den Menschen genau diese Reaktionen zu entlocken, mache ihr "fast Spaß".