Kurz nach GNTM-Auftakt: Sendetermin für Dokureihe mit Heidi Klum und ihren Kindern steht fest

Heidi Klum wird im Februar das ProSieben-Programm bestimmen. Es startet nicht nur eine neue "GNTM"-Staffel, sondern einige Tage später ist Klum mit ihren Kindern Leni und Henry auch in einer Dokureihe zu sehen.

Fans von Heidi Klum (52) können sich freuen: ProSieben hat nun den Starttermin für die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" bekanntgegeben. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV-Star sowie ihre Kinder Leni (21) und Henry (20), die ebenfalls im Model-Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", kündigte Heidi Klum an.

Ende November hatte der Sender der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt: "ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Doku über Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry." Ausgestrahlt wird "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" am Sonntag, 22. Februar sowie am Sonntag, 1. März um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Laut Ankündigung sollen die drei "rund um den Globus bei ihren aufregenden Jobs im Modelbusiness" begleitet werden.

"GNTM" mit zwei Folgen zum Start

Die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet wenige Tage zuvor mit zwei Auftaktfolgen. Am Mittwoch, den 11. Februar, treten zunächst die Männer an, am Donnerstag, den 12. Februar, folgen die Frauen. Laut einer Pressemitteilung wurden die ersten zwei Episoden in Köln gedreht, wo die offenen Castings stattfinden. Dort haben die Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Show zu qualifizieren.

Zum Start der neuen Staffel erhält Heidi Klum Unterstützung von Mode-Ikone Jean Paul Gaultier (73), der sie bei der ersten Auswahl begleitet. Auch Leni Klum, die Elevator Boys, Frauenschwarm Michele Morrone, Choreografin Nikeata Thompson und Model Lottie Moss sollen als Gäste in der 21. Staffel mit dabei sein.