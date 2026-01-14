Kurz nach GNTM-Auftakt: Sendetermin für Dokureihe mit Heidi Klum und ihren Kindern steht fest

Heidi Klum wird im Februar das ProSieben-Programm bestimmen. Es startet nicht nur eine neue "GNTM"-Staffel, sondern einige Tage später ist Klum mit ihren Kindern Leni und Henry auch in einer Dokureihe zu sehen.
Fans von Heidi Klum (52) können sich freuen: ProSieben hat nun den Starttermin für die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" bekanntgegeben. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV-Star sowie ihre Kinder Leni (21) und Henry (20), die ebenfalls im Model-Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", kündigte Heidi Klum an.