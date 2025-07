Kurz nach Baby-News: Rote Rosen-Star Sebastian Deyle hat sich verlobt

Sebastian Deyle (47) hat sich verlobt. Wie der Schauspieler auf seinem Instagram-Account mitteilt, hat er seiner Partnerin Pia einen Antrag gemacht. "Sie hat 'Ja' gesagt", heißt es in einem Beitrag, der das Paar auf mehreren Bildern am Encinitas Beach in San Diego, Kalifornien, zeigt. Unter dem Post steht zudem das Wort "blessed", also "gesegnet".

In den Kommentaren gratulieren zahlreiche Fans und prominente Kollegen dem frisch verlobten Paar. "Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch", schreibt etwa Schauspielerin Michaela Schaffrath (54), während "Unter uns"-Star Jo Weil (47) schlicht mit einem "Glückwunsch" gratuliert. Auch Schauspieler Jan Hartmann (44) gratuliert: "Oh wow. Da gratulieren wir Euch zwei Mal. Herzlichen Glückwunsch!"

Lesen Sie auch

Sebastian Deyle wird erstmals Vater

Die Verlobungsnachricht folgt nur wenige Tage, nachdem das Paar verkündet hat, erstmals Nachwuchs zu erwarten. Auch diese Neuigkeit teilte der 47-Jährige auf seinem Social-Media-Profil. Zu mehreren Bildern, die das Paar ebenfalls in den USA zeigt, schrieb er: "Übrigens..." und schickte dann ganz "liebe Grüße von uns 'Dreien'".

Im Interview mit "Bild" verriet Deyle zudem, dass das Baby im Herbst zur Welt kommen soll. Der errechnete Geburtstermin sei der 30. Oktober. "Es wird also ein Halloween-Baby." Das Paar freue sich "riesig" auf den Nachwuchs. "Ich hatte ja schon letztes Jahr gesagt, dass ich mit Pia gerne eine Familie gründen möchte. Natürlich könnten wir beide nicht glücklicher sein, dass es jetzt auch so schnell funktioniert hat, auch wenn ich natürlich schon ein bisschen die Hosen voll hab", so Deyle.

Sebastian Deyle wurde vor allem durch seine Rollen in Serien wie "Rote Rosen", "Unter uns", "Marienhof" und "Sturm der Liebe" bekannt. Seit rund zwei Jahren ist er mit seiner Partnerin Pia liiert, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Die Beziehung machte er im November 2023 öffentlich. In der Vergangenheit war Deyle unter anderem mit Pokerspielerin Sandra Naujoks (44) oder Moderatorin Rebecca Mir (33) liiert.