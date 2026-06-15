Kurz nach Auftritt bei Kinderfestival: Pietro Lombardi in Köln in Autounfall verwickelt

Schockmoment für "DSDS"-Star Pietro Lombardi: Wie sein Management bestätigt, war der Sänger am vergangenen Sonntag in einen Autounfall verwickelt.
"DSDS"-Star Pietro Lombardi (34) hatte am vergangenen Wochenende einen Autounfall. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, kollidierte das Fahrzeug des 34-Jährigen am Sonntag mit dem eines anderen Verkehrsteilnehmers an einer Kreuzung in Köln. Zu den genauen Umständen gaben demnach weder die Polizei noch das Management des Künstlers genauere Angaben. Ein Sprecher Lombardis bestätigte lediglich, dass es zu dem Unfall gekommen ist.