Kurse für Kinder in Stuttgart: Hallenbad in Degerloch schließt – Suche nach Schwimmkursen wird noch schwieriger

Das Schwimmbad im Lothar-Christmann-Haus in Hoffeld schließt zum Jahresende. Die Suche nach Schwimmkursen für Kinder wird in Degerloch und Umgebung künftig noch schwerer.

Dass im Lothar-Christmann-Haus im Stadtteil Hoffeld ein Schwimmbad existiert, dürfte sogar den meisten Degerlochern unbekannt sein. Dabei gibt es das kleine Schwimmbecken in der großen Seniorenwohnanlage schon seit fast 50 Jahren. Ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten betreibt Uli Gaiser darin seinen „Physiopark“, eine Massage- und Bäderpraxis. Vor allem ältere Menschen sind hier regelmäßig bei der Wassergymnastik aktiv.

Genutzt wurde das Schwimmbad bisher zu bestimmten Zeiten auch von externen Schwimmern sowie von mindestens drei Schwimmschulen, die Schwimmkurse unter anderem für Kinder angeboten haben. Dass das Schwimmbad, wie der Betreiber des Lothar-Christmann-Hauses, die Paritätischen Sozialdienste (Pasodi), bekanntgab, zum Ende des Jahres schließen soll, trifft vor allem Letztere hart – und natürlich alle, die in Zukunft in Degerloch und Umgebung einen Schwimmkurs suchen.

Keine Schwimmkurse der Tus Stuttgart in Hoffeld mehr

Physiopark-Betreiber Uli Gaiser, der seine Praxis ohnehin altersbedingt Ende 2025 schließen wollte, spricht von rund zehn Schwimmkursen pro Woche, die die verschiedenen Schwimmschulen zuletzt im Lothar-Christmann-Haus angeboten hatten. So war beispielsweise immer donnerstags der Sportkindergarten des Tus Stuttgart zu Gast: An den Schwimmkursen des Vereinskindergartens nahmen 48 Kinder teil, berichtet Aline Gizzi von der Verwaltung des Sportvereins.

„Die angekündigte Schließung des Schwimmbads hat unseren Kindergarten und den ganzen Verein stark getroffen“, betont sie. Zwar sei es gelungen, als Ersatz im deutlich weiter entfernten Ostfildern Schwimmzeiten zu bekommen. Die Nutzung dort sei jedoch dreimal so teuer, so Gizzi, und habe zudem „weitere Konsequenzen nach sich gezogen“. Demnach hatte die Schwimmkursverlegung Auswirkungen bis hin zu den Sporthallenbelegplänen des Vereins. Indirekt führte der Verlust des Schwimmkurses in Hoffeld dazu, dass ein Hallensportangebot für Kinder wegfallen musste.

Nur noch ein Schwimmbad in Degerloch

Die Schwimmakademie Petr Orsuliak aus Pforzheim, die im Lothar-Christmann-Haus ebenfalls seit Jahren Kurse für Kinder durchgeführt hat, fand rund um Degerloch überhaupt keine alternativen Schwimmmöglichkeiten mehr. Das einzig verbliebene Schwimmbad im Bezirk, das Lehrbecken im Wilhelms-Gymnasium, ist Schülern vorbehalten.

Zwei bis drei Kurse für Kinder hatte die Pforzheimer Schwimmschule in den letzten Jahren im Senioren- und Pflegeheim in Hoffeld angeboten, so Alexis Danner von der Schwimmakademie. Statt in Degerloch wird der Anbieter die Kurse künftig sonntags im Hallenbad Feuerbach durchführen. Für die Kinder der bisherigen Schwimmkurse wird das dann kaum noch infrage kommen.

In dem Schwimmbad in Hoffeld gibt es auch immer wieder Kurse für Senioren. Foto: Torsten Schöll

Als Grund für die Schließung des Schwimmbads im Lothar-Christmann-Haus geben die Paritätischen Sozialdienste die fehlende „wirtschaftlich tragfähige Perspektive“ an. „Der Betrieb eines Schwimmbads ist mit hohen laufenden Kosten verbunden und war schon in der Vergangenheit jährlich mit mehreren zehntausend Euro Defizit verbunden“, erklärt Pasodi-Geschäftsführer Frank Ulrich.

Nun macht offenbar der festgestellte Sanierungsbedarf von rund 167000 Euro dem Schwimmbad endgültig den Garaus. Erschwerend hinzu kommt, dass die Schließung der physiotherapeutischen Praxis das jährliche Defizit noch einmal um rund 70000 Euro erhöhen würde. Pasodi plant, nach einem Umbau in dem freiwerdenden Schwimmbadbereich künftig eine neue Tagespflege für Senioren sowie eine Kinderbetreuung unterzubringen.