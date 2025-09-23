Kurschatten im Kurparkviertel: Mit Glühwein und Punsch – Cannstatt feiert neues Straßenfest

Das Wetter verheißt nichts Gutes, aber in Bad Cannstatt wird trotzdem gefeiert: Das gemeinnützige Institut Core stellt sich der Nachbarschaft im Kurparkviertel vor.
Glühwein und Kinderpunsch sind eingekauft. Denn beim Blick auf den Wetterbericht ist klar: Der Mittwoch wird kein optimaler Tag für ein Straßenfest. Trotzdem wollen die Macher es durchziehen, sagt Maurice Cabanis vom gemeinnützigen Institut Core. Von 15 bis 22 Uhr steigt das erste Kurschatten-Fest im Kurparkviertel rund um die Wiesbadener Straße. „Wir rechnen mit 500 bis 1000 Besucherinnen und Besuchern, wenn das Wetter sich noch dreht“, sagt Cabanis. „Und bei Regen hoffen wir auf die Feierlaune und Wetterfestigkeit der Cannstatterinnen und Cannstatter. Der Kurschatten heißt alle Menschen willkommen, das ist unser wichtigstes Anliegen.“