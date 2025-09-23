Kurschatten im Kurparkviertel: Mit Glühwein und Punsch – Cannstatt feiert neues Straßenfest

Das Wetter verheißt nichts Gutes, aber in Bad Cannstatt wird trotzdem gefeiert: Das gemeinnützige Institut Core stellt sich der Nachbarschaft im Kurparkviertel vor.

Glühwein und Kinderpunsch sind eingekauft. Denn beim Blick auf den Wetterbericht ist klar: Der Mittwoch wird kein optimaler Tag für ein Straßenfest. Trotzdem wollen die Macher es durchziehen, sagt Maurice Cabanis vom gemeinnützigen Institut Core. Von 15 bis 22 Uhr steigt das erste Kurschatten-Fest im Kurparkviertel rund um die Wiesbadener Straße. „Wir rechnen mit 500 bis 1000 Besucherinnen und Besuchern, wenn das Wetter sich noch dreht“, sagt Cabanis. „Und bei Regen hoffen wir auf die Feierlaune und Wetterfestigkeit der Cannstatterinnen und Cannstatter. Der Kurschatten heißt alle Menschen willkommen, das ist unser wichtigstes Anliegen.“

Ein neues Straßenfest – wie kam es zu dieser Idee? Das gemeinnützige Institut Core ist in die Wiesbadener Straße gezogen und möchte sich mit dem Fest der Nachbarschaft vorstellen. „Die Idee entstand während der Hinterhof-Flohmärkte, bei denen wir viele Menschen kennengelernt haben, die sich ein Straßenfest im Kurparkviertel gewünscht haben“, erzählt der geschäftsführende Gesellschafter Cabanis.

Zusammen mit zwei Cannstatter Marketingexperten entwickelte man das Konzept, das Café Gottlieb sagte seine Unterstützung zu, die „Druckeria“ steuerte die Plakate bei. Mit dem Fest wollen die Macher „Menschen miteinander vernetzen, für Toleranz werben und ein Zeichen gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung setzen.“

Essen, Musik, Programm – was ist geplant?

Für Getränke sorgen beim Kurschatten-Straßenfest Core und das Cannstatter Café Gottlieb, fürs Essen die beiden Foodtrucks „I love Mauldasch“ und „Beefbusters“. Nicht ahnend dass der Herbst in Stuttgart mit einem derart krassen Temperatursturz beginnen würde, hat sich das Cannstatter Eiscafé Italia extra für das Event einen Eiswagen gekauft.

Kinder haben richtig was zu tun: Die Tanzschule Wolf bietet Mitmachtanzen an, es gibt eine Bastel- und eine Spielstation, man kann sich Glitzer-Tattoos verpassen lassen oder sich beim Kinderschminken in einen Tiger oder Laubfrosch verwandeln. Seinen ersten Auftritt überhaupt hat „Maggie“ – ein Feuerwehrtruck zum Feiern.

Auf der Bühne sind die „Latindance in Streetstyle“-Gruppe der TSG Bietigheim und die Break Dancer von „freesouls Stuttgart“ zu sehen. Ab 18 Uhr legen DJ 5ter Ton aka Alex Scheffel von den Massiven Tönen und DJ Henster auf.

Es wird eine Tombola geben, die Preise kommen von Cannstatter Geschäften und Restaurants. Ein Cannstatter Fotokünstler zeigt seine Werke und auch die Gruppe, die Geflüchtete aus der Unterkunft im Kurparkviertel unterstützt, hat einen Infostand.

Was ist Core?

Auch Core wird sich mit einem Infostand auf dem Fest präsentieren. Core steht für Center of Clinical Innovation in Addiction Research. Core gibt es seit 2021 und will „die Hilfsangebote und Versorgungsqualität für Menschen mit Substanzgebrauch verbessern und erweitern“, sagt Cabanis. Dabei fördert Core sowohl die Forschung als auch Projekte zur Suchtprävention. Mehr Infos im Netz: https://core-stuttgart.de/