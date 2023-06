1 Kochen vor laufender Kamera: Ursula Weinberger (links) und Bärbel Nisi übertragen aus dem Ernährungszentrum. Foto: Jürgen Bach

Das Ernährungszentrum Mittlerer Neckar überträgt immer wieder aus seiner Lehrküche Kochkurse. Das kommt bei den Teilnehmenden an, hat aber auch Nachteile.









Ludwigsburg - Man würde wirklich zu gerne in den Küchen daheim bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mäuschen spielen. Sind die Sonnensplitter so kross wie bei Ursula Weinberger? Welche Konsistenz hat die Linsenbolognese in den Töpfen? Sind die Bohnenbratlinge vielleicht doch im Fett ertränkt worden? Und hat das Ei-Aufschlagen mithilfe eines Messers geklappt? All diese Fragen bleiben unbeantwortet, weil die Hobbyköchinnen und -köche der Kursusleiterin Ursula Weinberger zwar auf die Hände und in die Töpfe schauen können – sie kann aber umgekehrt nicht sehen, was ihre Zuschauerschaft so treibt.