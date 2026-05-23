Kurpark in Stuttgart: Zur Daimler-Villa gehörte einst auch ein spektakulärer Garten

Gottlieb Daimler beauftragte um 1890 den Stuttgarter Albert Lilienfein mit dem Bau eines Privatgartens. Die Reste liegen heute vergessen im Cannstatter Kurpark.
Künstliche Grotten, pittoreske Wasserfälle und Springbrunnen, kleine Bachläufe, Aussichtsplattformen und sogar einen unterirdischen Felsengang – das alles ließ sich der Gartenliebhaber Gottlieb Daimler oberhalb seiner Villa in Cannstatt um 1892 mit viel Aufwand anlegen. Kosten, so viel steht fest, scheute der Industrielle nicht, wenn es um die Ausgestaltung seines Hausgartens ging. Ein historisches Foto aus dem Bestand des Mercedes-Benz-Archivs zeigt Daimler, wie er etwa drei Jahre nach Fertigstellung seines Privatparks auf einer Bank ruhend im Sonnenschein auf die spektakuläre Gartenanlage blickt.