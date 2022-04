Stuttgarter Kickers gegen TSV Ilshofen Die Blauen drehen Rückstand und bauen Tabellenführung aus

Die Stuttgarter Kickers führen die Tabelle in der Oberliga weiter an. Am Samstag gelingt den Blauen nach einem frühen Rückstand ein 4:1-Sieg gegen den TSV Ilshofen. Der Tabellenzweite Freiberg patzt dagegen.