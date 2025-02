Kuriositäten in der Wilhelma: Eine Kamelie, die herrlich blüht und auch noch nützlich ist

Kuriositäten in der Wilhelma

Der Blütenzauber im historischen Gewächshaus der Stuttgarter Wilhelma ist unübersehbar: Die Kamelien zeigen sich derzeit in voller Pracht. „Es ist ein beeindruckendes Farbenspiel, verbunden mit einem betörenden Blütenduft“, sagt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Doch gerade in der kalten Jahreszeit gibt es auch Kurioses zu entdecken: nämlich eine besondere Kamelienart, die nur schlichte, kleine weiße Blüten trägt. Es handelt sich um eine Teepflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Camellia sinensis. Sie wird im Handwörterbuch der Pflanzennamen, dem großen Zander, als immergrüner Strauch beschrieben sowie als Arznei- und Nutzpflanze. Ihre ursprüngliche Herkunft wird in China und Myanmar verortet. Die Besucher müssen sich noch etwas gedulden, wenn sie die Blüten dieser Teepflanze sehen wollen, denn sie öffnet ihre Blüte erst im Mai.