Kuriositäten der Wilhelma: Zu Besuch bei der größten Kaffeebohne der Welt

In der Wilhelma gibt es eine besondere Zucht von Kaffeepflanzen. Jetzt sind einige Exemplare in einer Ausstellung zu sehen. Besucher können auf Entdeckungsreise gehen.











Link kopiert



Sie trägt nicht nur einen besonderen Namen, sondern soll auch ganz schmackhaft sein, die Elefantenbohne, mit wissenschaftlicher Bezeichnung Maragogype. Derzeit ist sie in der neuesten Ausstellung in der Wilhelma im Maurischen Landhaus zu sehen. Die Elefantenbohne ist eine Kreuzung aus der Arabica- mit der Liberica-Bohne. Benannt wurde sie nach der brasilianischen Hafenstadt Maragogipe. Der Name ist Programm: Die Kaffeebohne ist 30 bis 40 Prozent größer als die Arabica-Bohne und schmeckt milder, weil sie säurearm und magenschonend im Aufguss ist.