1 Die Fahrer zündeten auf der Autobahn Tischfeuerwerke (Symbolbild). Foto: IMAGO / Jochen Tack

Auf der A81 bei Ludwigsburg spielten sich am Samstag kuriose Szenen ab: Mehrere Fahrer eines Paketlieferdienstes gefährdeten zunächst durch ihre Fahrweise den Verkehr, bevor sie anhielten und ein Feuerwerk zündeten. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

A81 bei Ludwigsburg - Kuriose Szenen auf der A81 bei Ludwigsburg. Mehrere bislang unbekannte Fahrer eines Paketlieferdienstes behinderten und gefährdeten am Samstagnachmittag den Verkehr in diesem Bereich, indem sie stark abbremsten. Doch damit nicht genug: Die Fahrer hielten auf dem Standstreifen an und zündeten ein Feuerwerk. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die Fahrer der Kleintransporter auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs und behinderten den nachfolgenden Verkehr, indem sie immer wieder abbremsten. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen und den Transportern ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Gegen 14.30 Uhr meldeten dann Verkehrsteilnehmer, dass mehrere Kleintransporter des Paketlieferdienstes auf dem Standstreifen auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd standen.

Tischfeuerwerk auf Autobahn gezündet

Die Fahrzeuginsassen stiegen aus ihren Transportern aus und sollen mehrere mit Konfetti und Luftschlangen bestückte Tischfeuerwerke auf der Autobahn gezündet haben. Kurze Zeit später entfernten sich die Fahrer wieder. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg rückte mit mehreren Streifen zu einer Fahndung aus, diese verlief jedoch ergebnislos. Eine Überprüfung des Regionaldepots des Paketdienstes, das sich im Kreis Ludwigsburg befindet, brachte ebenfalls keine Erkenntnisse zu den unbekannten Fahrern.

Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der unter der Telefonnummer 0711/6869-0 bei der Polizei zu melden.